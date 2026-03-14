3月13日放送の『あさイチ』（NHK）の園芸コーナーが、SNS上で物議を醸している。「この日は、客室乗務員からフラワースタイリストに転身したという異色の経歴を持つ山根広子氏が登場。チューリップの茎から染色液を吸わせ、花びらの色を変化させる『ネオチューリップ』というアレンジを紹介したのです」（芸能記者）山根氏によれば、このスタイルは、園芸大国として知られるオランダやスペイン、フランスでも、「流行している