【CYBER・CORDURAポーチ（Switch2用）】 12月24日 発売 価格：オープン（参考価格 2,420円）

ブラック

サイバーガジェットは、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新製品として、「CYBER・CORDURAポーチ（Switch2用）」を12月24日に発売する。

本製品は、高い耐久性を誇る繊維素材「CORDURA」を採用した、Switch2本体をキズや衝撃から保護する収納ポーチ。「CORDURA」は米国インビスタ社の登録商標で、アウトドア用品からミリタリー用品まで幅広い分野で使用されている。

カラーは、大人向けの落ち着いたデザインの「ブラック」、「ネイビー」、「モスグリーン×ブラック」がラインナップ。ポーチ前面には、イヤホンや充電ケーブルなどのアクセサリー類を収納できる便利なポケットを備えている。

「CYBER・CORDURAポーチ（Switch2用）」概要

【使用イメージ】【ブラック】【ネイビー】【モスグリーン×ブラック】

カラー（JAN）：ブラック（4544859036736）／ネイビー（4544859036743）／モスグリーン×ブラック（4544859036750）

対応機種：Nintendo Switch 2

セット内容：CORDURAポーチ×1

素材：CORDURA／ABS

サイズ：約290×30×140mm

重量：約74g

価格：オープン/参考価格 2,420円

発売日：12月24日（水）

※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。

※「CORDURA」は米国インビスタ社の登録商標です。