サイバーガジェット、高い耐久性を誇る「CORDURA」素材を採用したSwitch2用収納ポーチを12月24日発売カラーは「ブラック」「ネイビー」「モスグリーン×ブラック」
【CYBER・CORDURAポーチ（Switch2用）】 12月24日 発売 価格：オープン（参考価格 2,420円）
カラー（JAN）：ブラック（4544859036736）／ネイビー（4544859036743）／モスグリーン×ブラック（4544859036750）
※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。
ブラック
サイバーガジェットは、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新製品として、「CYBER・CORDURAポーチ（Switch2用）」を12月24日に発売する。
本製品は、高い耐久性を誇る繊維素材「CORDURA」を採用した、Switch2本体をキズや衝撃から保護する収納ポーチ。「CORDURA」は米国インビスタ社の登録商標で、アウトドア用品からミリタリー用品まで幅広い分野で使用されている。
カラーは、大人向けの落ち着いたデザインの「ブラック」、「ネイビー」、「モスグリーン×ブラック」がラインナップ。ポーチ前面には、イヤホンや充電ケーブルなどのアクセサリー類を収納できる便利なポケットを備えている。【使用イメージ】 【ブラック】 【ネイビー】 【モスグリーン×ブラック】
「CYBER・CORDURAポーチ（Switch2用）」概要
カラー（JAN）：ブラック（4544859036736）／ネイビー（4544859036743）／モスグリーン×ブラック（4544859036750）
対応機種：Nintendo Switch 2
セット内容：CORDURAポーチ×1
素材：CORDURA／ABS
サイズ：約290×30×140mm
重量：約74g
価格：オープン/参考価格 2,420円
発売日：12月24日（水）
※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。
※「CORDURA」は米国インビスタ社の登録商標です。