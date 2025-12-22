中居正広氏（53）がフジテレビの元女性アナウンサーとのトラブルを報じられ、表舞台から姿を消してはや1年。3月31日にフジテレビの第三者委員会から自らの行為が「性暴力」と認定されると、中居氏は弁護団を結成し、現在も名誉回復に向け反論を続けている。スポーツ紙記者が語る。

【写真】「自分は、会いたいです〜」中居正広と被害女性Aさんとのやり取り。他、中居の卒アル写真なども

「今年春頃にはひどく落ち込み、長く伸びた白髪姿を捉えられていた中居氏ですが、最近は周囲に『ゴルフに行かないか』と呼びかけるなど、少しずつ日常を取り戻しつつあるようです」

金銭面においても、中居氏の"贖罪"は進んでいるという。

「降板後にはスポンサー各所から高額な違約金の請求がありました。中居氏はそれらに対する返済もすでに粛々と進めているようです」

そうしたなかフジテレビとの"攻防"はいまだに続いている。同社の『性暴力認定』について、中居氏サイドによる根拠や証拠の開示請求は拒否されており、『救済手続も、名誉回復の手段もない』などと、今も釈明を求めている状況になっている。

激動の一年を送った中居氏。疲弊する彼を支え続けてきたのは、家族の存在だった。中居氏の5歳年上に当たる長兄は、『性暴力認定』があった直後の今年4月、NEWSポストセブンの取材に対し以下のように答え、弟を心配していた。

「俺は何もわからないけど、やっぱりどうしても兄として、あれが本当にあったことだとは思えなくて。守秘義務があるから、本人はそれを守っているんだろうね」

「まあ本人は、話す時が来たら話すんじゃないかな。それはもう、時間が必要だから。だから、しばらくはもう、自分のために時間を使ってほしい」

当時は中居氏とのメールのやり取りがあったという長兄。それから約9か月、まだ表舞台に復帰していない弟についてどう思うのか。記者が再び訪ねると、長兄は言葉すくなにこう語るのみだった。

──中居氏の復帰を待っているファンがいる。

「ありがとう」

──中居氏とやり取りはしているのか。

「ちょっとごめんね、どうしても答えられないんだよ」

長兄は4月の時と変わらず、シャコタン（車高を低くすること）の車を使っていた。中居氏もよくシャコタンの愛車「Y33シーマ」への愛をよくメディアで話していた。

中居ファミリーの結束について、芸能関係者が語る。

「中居さんは家族仲が良く、16歳の『SMAP』デビュー以降も何度も旅行に出かけています。3兄弟の末っ子の彼ですが、過去にインタビューでは『僕はもう一回、2人の兄と両親の家族5人で住んでみたい』と語ったこともありました」

芸能界から姿を消し窮地に立った今も、中居氏が手放さない"家族の絆"があるという。

「2015年に父親が他界した後も、中居さんは父のために買ったマンションの一室を手放すことなく所有し続けています。

違約金の支払いを含め、築き上げてきた資産が目減りする不安もあるでしょうが、マンションを売却しないのは亡き父への思いがあるのかもしれません。

兄らやいとこは、今年中居さんの家に訪れて勇気づけていたとも聞いている。そういった家族のためにも、彼は自身の名誉回復に対する思いが強いようです」

2026年、中居氏は新たな動きを見せるのだろうか。