「現在のフジの編成は、系列局には基本的に相談することなく決定事項をトップダウンで通達しているような状況です。今春の改編でフジは『ノンストップ！』など、関東ローカル番組を全国ネット化していますが、さらに視聴率は悪化の一途。系列局との信頼関係は崩れつつあります」（関西テレビ関係者）中居問題によりフジテレビは新体制となったものの、相次ぐアナウンサーや社員の離職、視聴率5位という現状に、ついにフジに対して