2025年1月に引退を宣言した中居正広氏（53）が、芸能界カムバックの臆測を複数のメディアに報じられている。「性的暴行」NHKディレクター不起訴処分は《上級国民だから？》…元ジャンポケ斉藤被告や中居正広氏との違いSmart FLASHは、中居氏の個人事務所「株式会社のんびりなかい」HPのドメインが4月9日に更新されていたことから復帰など今後の展開に余地を残したとして、「ファンは『活動再開』に期待」と15日に報じた。続い