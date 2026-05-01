「一本釣り方式」の中途採用計画最近、フジテレビ局員が判で押したように同じセリフを口にする。それは、「人材難」という言葉だ。「女子アナの退社ばかりが目立って報じられていますが、本当に痛いのはやり手のプロデューサーや演出陣が次々と辞めていっていることです。企画立案、出演者との交渉、スポンサー集め……こういったことを担える人材は一朝一夕には育ちませんからね」（フジ関係者）そこでフジが密かに進めているのが