4月22日深夜に放送されたテレビプロデューサー・佐久間宣行氏（50）がパーソナリティを務めるラジオ番組「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（ニッポン放送）にお笑いコンビ・さまぁ〜ずがゲスト出演。放送の中で、三村マサカズ（58）が、1年3カ月前に引退した元国民的アイドルグループのリーダーについて言及した――。録音放送となったこの日、佐久間氏とさまぁ〜ずの3人はお笑い談義に花を咲かせた。番組の中盤で、