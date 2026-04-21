中居正広氏「のんびりなかい」のドメイン更新か 芸能プロ関係者が意図推測FRIDAYデジタル

中居正広氏「のんびりなかい」のドメイン更新か 芸能プロ関係者が意図推測

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 中居正広氏が「のんびりなかい」の公式サイトのドメインを4月に更新した
  • ブランド管理とプラットフォームの維持の2つの意図があると芸能プロ関係者
  • 中居氏は名前やイメージが意図しない形で利用されることを嫌ってきたという
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