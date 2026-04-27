2025年1月の引退から1年3カ月あまり、中居正広氏（53）の“心境の変化”が報じられている。【もっと読む】国分太一の日テレへの謝罪で中居正広の復帰のハードル上がる 渦巻く「フジに謝罪したって聞かないな」の不満「当初、ファンクラブ会費の返金などの残務処理が終わったら閉鎖することを示唆していた、個人事務所『のんびりなかい』の公式サイトが4月9日にドメイン変更されて継続していたことから、今後も事務所を継続させる