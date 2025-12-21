何にでも使えて、あると重宝。

エンタメもゲームも調べ物も創作も。あると重宝するのがタブレット端末ですよね。王者はやっぱりiPadですが、もうちょっと安くて気楽に使い倒せるモノはないものでしょうか？

スリコからタブレット端末？

最近はガジェット類にも力を入れている3COINSから、「10.1インチ タブレット」が1万6500円で発売されます。

スマホじゃ画面が小さいし、子どものデジタル教育に何か…なんて思っている人にはちょうど良さそう。ウェブ会議やオンライン授業などなど、用途は多岐に渡ります。

ライトユーザーにやさしいスペック

OSはAndroidの「GO Edition15」を搭載。SoC（システム・オン・チップ）はAllwinner A333、CPUはCortex-A73×1+Cortex-A53×4、GPUはMali-G57 MC1。

3GBのメモリと64GBのストレージを備え、microSDスロット、充電とデータ通信にUSB-C端子、3.5mmのヘッドホンジャックと必要最低限な拡張性もあります。フル充電での連続使用は5.5時間ほど。本体の重さは約495gです。

面白いのは、6.1インチのスマホと比較すると、10.1インチを「スマホ約3個分」って書いているところ。身長体重をりんご〇個分であらわすハローキティっぽくてほっこりしてしまいました。

目新しいスペックはありませんが、雑貨ばかりのスリコからタブレットが出るなんて、何でもアリですね。

一緒に買いたい拡張アイテム

もしこのタブレットを買ったなら、同じくスリコで12インチまでのタブレットを斜めに立てられる「タブレットスタンド」が330円。お風呂でエンタメが楽しめる「防滴タブレットケース」が1,980円。画面を保護するのに「タブレット手帳型ケース」が1,650円。操作やお絵かきが楽になる550円の「2WAYタッチペン」。あると絶対便利な「Bluetoothキーボード」が1,650円。オプションアイテムも充実しています。

別売の充電器やケーブルなどもありますし、どんどん追加していったらキリがなくなっちゃいますね。

