¡ÚHOBBY WatchÆ°²è¡Û¹ì¤¯²»À¼¡ª Ä¶²óÅ¾¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª ¡ÖDX¥¤¥Ê¥º¥Þ¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Û
¡ÚDX¥¤¥Ê¥º¥Þ¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡Û È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î29Æü ²Á³Ê¡§6,380±ß
(C)2025 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
¡¡HOBBY Watch¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¹ì¤¯²»À¼¡ª Ä¶²óÅ¾¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª ¡ÖDX¥¤¥Ê¥º¥Þ¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Û¡×Æ°²è¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥·¥êー¥º¡×ºÇ¿·ºî¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤è¤ê¤Ê¤ê¤¤ê´á¶ñ¡ÖDX¥¤¥Ê¥º¥Þ¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡×¤¬11·î29Æü¤ËÈ¯Çä¡£
¡¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä ¥¤¥Ê¥º¥Þ¥×¥é¥º¥Þ¡×¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëÉð´ï¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡×¤¬¤Ê¤ê¤¤ê´á¶ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£²óÅ¾¡¢²»À¼¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¡¢¡Ö¥«¥×¥»¥à¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ÎÉ¬»¦µ»Í·¤Ó¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥«¥à¥¼¥Ã¥Ä¥¡ー¡×¤Î¥Ö¥ìー¥É¥Ñー¥Ä¤òÁõÃå¤·¤¿¥°¥ìー¥È¥½ー¥É¥âー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¡Ú¹ì¤¯²»À¼¡ª Ä¶²óÅ¾¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª ¡ÖDX¥¤¥Ê¥º¥Þ¥Ö¥é¥¹¥¿ー¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ú#²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¼¥Ã¥Ä¡Û¡Û
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£