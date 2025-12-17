神田愛花、韓国メイクで印象ガラリ「新しい彼が出来たとかじゃないですよ？」ポイントも紹介し「雰囲気違う」「新鮮で素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/12/17】フリーアナウンサーの神田愛花が、17日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。韓国メイクで印象をガラリと変えた姿を披露した。
【写真】神田愛花「雰囲気違う」と話題の韓国メイク姿
この日のオープニングトークでは、お笑いコンビ・ハライチの澤部佑から「メイクが…」と普段とは雰囲気の違う神田のメイクについて尋ねられる場面が。すると神田は「やだぁ〜私、遅ればせながら韓国メイクはじめました！」と、普段と異なる韓国メイクをしていたことを明かし「別に新しい彼が出来たとかじゃないですよ？週刊誌の皆さん安心してください」とユーモアを交えつつ呼びかけた。
澤部から「韓国メイク好きの彼が出来たとかじゃないんだ？」と聞かれると、神田は否定し「先日、韓国好きの友達と20年ぶりに韓国に行ったんですよ。友達が韓国詳しくて。お話聞いてたら遅いんですけどハマっちゃって…」と韓国旅行へ言ったことがきっかけだと話し「ここが赤らんで…」と頬を指さしながらチークメイクをアピールしていた。
また「涙袋もやっているんですよ」とアイメイクについても解説。すると、澤部は「これ俺が気付いたんじゃなくてリハーサルのときに神田さんが『韓国メイク始めました！』って。流石に韓国メイク気づかないです（笑）」と自ら気がついたのではなく、神田からのアピールがありメイクについて触れたことを語っていた。
神田は、番組の放送前に自身のInstagramを更新。この日の衣装や楽屋弁当を紹介しつつ、普段とは異なるメイクで雰囲気をガラリと変えていた。この投稿にファンからは「雰囲気違う」「新鮮で素敵」「似合ってます！」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
