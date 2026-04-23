フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）が23日放送された。この日出演予定だったゲストの状況を、MCのハライチ・澤部佑が説明する場面があった。【写真】イタリアの地で躍動！トロフィーを抱えて満面の笑みを浮かべる石川真佑この日は【女子バレー日本代表の石川真佑＆関菜々巳イタリア私生活（秘）素顔大公開】と題し、女子バレー日本代表で現在、イタリアでプレーする石川真佑と関菜々巳の出演が予定され