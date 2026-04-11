お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が11日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。家庭でのお財布事情を語った。お金の管理について聞かれた澤部は「俺がやっています」と告白。「俺は妻にやってもらいたくて、“お願い”って言ったら、“怖い”“やりたくない”って」と夫婦のやり取りを明かした。タレントの藤本美貴は「思ってるより使ってるとか思われたら嫌とかってことなのかな」と推察