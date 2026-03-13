世界的イリュージョニストのプリンセス天功が、檻の中でライオンと至近距離で対峙した衝撃のエピソードを告白。予定より早くライオンが登場するという絶体絶命のピンチを切り抜けた驚きの脱出劇を明かし、スタジオを騒然とさせた。【動画】プリンセス天功、命懸けのイリュージョン実際の映像『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人