テレ東では３月２９日（日）夜６時３０分から「二度見したくなる！スポーツ衝撃プレーGP」を放送します。 この番組ではあらゆるスポーツの衝撃プレーの中から、思わず「二度見」したくなる決定的な瞬間を厳選。WBC、MLB、プロ野球、オリンピック、サッカー、バスケットボール、卓球など様々な競技のなかで生まれた“スーパープレー”の数々を紹介していきます。さらに