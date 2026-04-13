俳優の北村匠海（28）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。同局の月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」で共演する俳優・神木隆之介（32）について語った。スタジオにゲスト出演した北村に向けて、VTRでコメントを寄せた神木。「皆さんこんにちは、北村匠海ファンの神木隆之介です」とあいさつし、北村について「本当に繊細なお芝居をされる方。ひとつの所作でいろんな感情を表現できる」と絶賛