お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が10日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）に出演。妻でタレントの奥森皐月（21）について語った。23年に当時19歳だった奥森との結婚を発表した岩井。お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が「独身だった時と結婚した後で何か変化とかありました？」と聞くと、「夜中遊びに行かなくなったくらいじゃないですかね。毎日麻雀打ってたんで。朝4〜5時くらいまでは」