【テレ東 3月29日（日）夜6時30分】二度見したくなるスポーツ衝撃プレーGP｜大谷翔平 プロ13年1700試合から選ぶミラクル二度見プレーランキング！ 3年ぶりに投打二刀流でキャンプに臨む大谷翔平（31）、打っては柵越え連発、投げてはフリーマンから三振を奪うなど圧巻のパフォーマンスを披露。 年俸約46億円のムーキー・ベッツとの豪華対決が実現。ベッツは大谷の投げたボー