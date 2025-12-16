¡Ú£Æ£±¡ÛÃæ¹ñ£Ç£ÐÉÔÍ×ÏÀ¤ò£Ï£Â¤¬¼çÄ¥¡Ö¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤¬º²¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÂÃÏ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡£Æ£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤¬²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¸µ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤éÃæ¹ñ£Ç£ÐÉÔÍ×ÏÀ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ç£Ð¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¥ì¡¼¥¹¿ô¤òÁý¤ä¤¹µÄÏÀ¤â¤¢¤ë¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥Á¡¼¥à¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸µ£Æ£±¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç£Ï£Â¤Ë¤¢¤¿¤ë¥«¥ë¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥É¥Ã¥¯»á¤¬¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤«¤éàºï½ü¤¹¤Ù¤¥ì¡¼¥¹á¤òÄó¾§¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥É¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö£Æ£á£ó£ô¡¡£á£î£ä¡¡£ô£è£å¡¡£Ã£õ£ò£é£ï£õ£ó¡×¤Ç¡¢ºï½ü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤Ï¤É¤ì¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤¢¡¢Ãæ¹ñ¤À¡ª¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡¢£±£°£°¡ó¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤¬Á´¤¯º²¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤è¡£¾ÂÃÏ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãî¤¬¤½¤³¤é¤¸¤å¤¦¤Ë¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê·úÊª¤ÎÃæ¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡×¤ÈºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë£Æ£±¤Î³«ºÅÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¾å³¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥í¥ó¥É¥ó£Ç£Ð¤¬¥³¡¼¥Ó¡¼¤«¤É¤³¤«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¾å³¤¤È¤Ï²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤¡£²¿¥Þ¥¤¥ë¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤¹¤°¤Ëºï½ü¤¹¤Ù¤¤À¡£¤½¤ì¤¬Í£°ì¤ÎÁªÂò»è¤À¡×¤ÈÎ©ÃÏ¤Î°¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¥³¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÎÉ¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¡£¡ÖÅ·µ¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥ï¥¤¥ë¥É¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¿Í¡¹¤Ï¤¹¤Æ¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¤¤¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£½ë¤¯¤Æ¤È¤Æ¤â¼¾µ¤¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤âÎø¤·¤¤¤ó¤À¡£¥È¥ë¥³¤âÎÉ¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤â¤·£±¤ÄÁª¤Ö¤È¤·¤¿¤é¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ£Ç£Ð¤Îº£¸å¤Î¹ÔÊý¤¬µÄÏÀ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£