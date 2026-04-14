中国最大規模を誇る科学向けインテリジェント計算クラスターが4月14日、河南省鄭州にある国家スーパーコンピューティング・インターネット中核ノードで稼働しました。これは中国にとって、人工知能（AI）を活用した科学研究のためのコンピューティングインフラ分野での重要なブレークスルーとなります。この中核ノードにはさまざまなデータセットやツール、1000種類以上のオープンソースの大規模言語モデルが集約されており、迅速