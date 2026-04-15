独ドイチェ・ベレの中国語版サイトは12日、米航空宇宙局（NASA）の成功により中国の「2030有人月面着陸」目標への注目度が高まっているとする記事を掲載した。記事によると、NASAのアルテミス計画が次々と記録を塗り替える中、2030年までに有人月面着陸を実現するという中国の目標は、地政学的にますます重要な意味を持つようになっている。これは単なる技術競争ではなく、大国間の覇権争いの宇宙領域への延長だ。アナリストらは、