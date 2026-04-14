中国の習近平国家主席は14日、中東情勢をめぐり国際法の順守が必要だとの考えを示し、暗にアメリカなどを批判しました。習主席は北京でUAE（アラブ首長国連邦）アブダビ首長国のハリド皇太子と会談し、中東情勢などで意見交換しました。中国外務省によりますと、会談の中で習主席は、中国が和解と対話を促すという原則的な立場を強調し、引き続き建設的な役割を果たしていくことを表明しました。習主席はまた、中東和平に向けた主