国務院報道弁公室は4月14日に記者会見を開き、2026年第1四半期（1〜3月）の輸出入状況について説明しました。それによると、今年1〜3月の中国の貨物貿易の輸出入総額は前年同期比15％増の11兆8400億元（約276兆円）となり、過去最高を更新しました。今年に入ってから、国際情勢が目まぐるしく変化し、より複雑化する中、各地区・各部門はより積極的かつ効果的なマクロ政策を着実に実施し、対外貿易は力強いスタートを切りました。1