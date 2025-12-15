広瀬すず、「新解釈・幕末伝」出演の“おねえぴょん”アリスは「顔が気持ちよさそうだった」
女優の広瀬すず（27歳）が、12月13日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。映画「新解釈・幕末伝」に出演している姉の広瀬アリスが「顔が気持ち良さそうだったから。きっとこういうの好きだろうなとも思う」と語った。
映画「新解釈・幕末伝」に出演するムロツヨシが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。ムロが演じる坂本龍馬の妻・お龍役に広瀬アリスが出演しており、広瀬すずが「一応触れておくと、わたくしのガチ姉、おねえぴょん、アリぴょん」と触れる。
ムロが「福田作品10作目？ いや20作目？ っていうぐらい、とてつもないホーム感でやられるんですよ。のびのびと」と言うと、広瀬も「なんかもう感じました。姉からのお芝居で」と頷く。
ムロは佐藤二朗と共に「こいつはすごい」とアリスを賞賛し、「今回の主演、広瀬アリスです」と言うと、すずは「ムロさんですムロさん」と訂正しつつ、「お姉ちゃんの顔が気持ち良さそうだったから。きっとこういうの好きだろうなとも思うし。なかなかパンチのある役で。お姉ちゃん嬉しいだろうな」と語った。
