2000²¯±ß¤ò¤«¤½¸¤á¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç²È¤µ¤ó¡×Ëüºö¿Ô¤¤ÆÇËÃ¾À£Á°¡Ä¹ñ²ÈÇå½þµá¤á¤ëÆ°¤¤â
Á´¹ñ¤Î½Ð»ñ¼Ô¤¬ÊÖ´Ô¤òµá¤áÄóÁÊ
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¾¦ÉÊ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç²È¤µ¤ó¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¶¦À¸¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÇËöËâ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À®ÅÄ¶õ¹Á¶á¤¯¤ËÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤ò·úÀß¤¹¤ë¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÅÄ¡×¤¬¡¢ÃÏ¼ç¤Ç¤¢¤ëÀ®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î¡Ö11·îËö¤ò´ü¸Â¤È¤¹¤ëÄÂÂß¼Ú·ÀÌó±äÄ¹¤ÎÉÔµö²Ä¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÜºÃ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Î½Ð»ñ¼Ô1191¿Í¤¬½Ð»ñ¶â114²¯±ß¤ÎÊÖ´Ô¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áí³ÛÌó2100²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ëÅê»ñ¾¦ÉÊ¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤Î¤ÏÉ¬»ê¡£Ìó4Ëü¿Í¤Î½Ð»ñ¼Ô¤ÎÌ±»ö¡¦·º»ö¤ÎÁÊ¾Ù¤¬Áê¼¡¤°Âç·¿·ÐºÑ»ö·ï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¹ñ²ÈÇå½þ¤òµá¤á¤ëÆ°¤¤â
¶¦À¸¥Ð¥ó¥¯¤Î胗荑·ò°ìÂåÉ½¤Ïº£Ç¯7·î¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÅÄ¤ÎÇÛÅö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Êª·ïÇäµÑ¤Ê¤É¤Ç»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¿Ê¤á¡¢ÇÛÅö¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¿·¤¿¤Ê½Ð»ñ¶â¤òÇÛÅö¤Ë²ó¤¹º¾µ½¾¦Ë¡¤Î¡Ö¥Ý¥ó¥¸¥¹¥¡¼¥à¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¡¢ºÇÁ±¤ÎÅØÎÏ¤ÏÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¤¬Ëüºö¤Ï¿Ô¤¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¸ý100Ëü±ß¤ò½Ð»ñ¤·¤Æ7¡ó¤ÎÍø²ó¤ê¤òÆÀ¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç²È¤µ¤ó¡×¤Ï¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤ÎÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶ÈË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¤ÈÂçºåÉÜ¤¬´ÆÆÄ¸¢¸Â¤ò»ý¤Ä¡£¤«¤Í¤Æ¡Ö´í¤Ê¤¤¾¦Ë¡¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÅÔ¤ÈÉÜ¤Î¶ÈÌ³Ää»ßÌ¿Îá¤Ï'24Ç¯6·î¤Ç¡¢°Ê¹ß¤âÈÎÇä¤Ï·ÑÂ³¡£´ÆÆÄÀÕÇ¤¤ÏÌÈ¤ì¤º¹ñ²ÈÇå½þ¤òµá¤á¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ø540²¯±ßÅê¤¸¤¿¡Ö±©ÅÄ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¡×¤¬¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¦¥ó²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¶õ¹ÁÄ¾·ë¤Ê¤Î¤Ë³°¹ñ¿Í¤¹¤é½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤Èá»´¤Ê¾õ¶·¡Ù
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯12·î22Æü¹æ¤è¤ê
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û540²¯±ßÅê¤¸¤¿¡Ö±©ÅÄ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Æ¥£¡×¤¬¥´¡¼¥¹¥È¥¿¥¦¥ó²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¶õ¹ÁÄ¾·ë¤Ê¤Î¤Ë³°¹ñ¿Í¤¹¤é½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤Èá»´¤Ê¾õ¶·