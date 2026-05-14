【香港共同】香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポストは14日、アジア最大級の犯罪集団とされるカンボジアの中国系組織「プリンス・グループ」のチェン・ジー（陳志）会長や関連企業の資産などが今月、香港高等法院（高裁）から凍結を命じられたと報じた。対象額は90億香港ドル（約1810億円）超。カンボジアは1月、中国の要請で会長ら中国籍の3人を拘束したと発表。会長の身柄は中国に移され、中国当局が詐欺容疑などで捜