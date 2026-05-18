友人や知人から、「今始めないと損するよ」といった言葉で投資を勧められたことはありませんか。日本では低金利が続き、NISAやiDeCoなどで資産形成を始める人が増えています。投資自体は将来に備える有効な手段ですが、その一方で、不安をあおったり「必ず儲かる」と勧誘したりするケースには注意が必要です。 この記事では、投資勧誘で気をつけたいポイントや慎重に判断したい特徴、初心者が安全に資産形成を始める