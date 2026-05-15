ボーイズグループSS501出身のキム・ヒョンジュンが、過去に巨額の詐欺被害に遭っていた事実を明かした。5月14日、女優ソ・ユジョンのYouTubeチャンネルに、SS501のメンバーキム・ヒョンジュン、ホ・ヨンセン、キム・ギュジョンが出演し、さまざまなトークを繰り広げた。【話題】キム・ヒョンジュン、“ドロ沼裁判”勝利後の心境を吐露その中でキム・ヒョンジュンは、過去に何度も詐欺被害に遭った経験があると明かし、注目を集めた