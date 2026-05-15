福井県警敦賀署は15日、同県の60代男性が電話などで警察官を名乗る人物らから、計約1億9千万円をだまし取られたと発表した。特殊詐欺事件として捜査している。署によると2月、警察官を名乗る人物から男性の携帯電話に着信があり「犯罪に加担した疑いがかかっている。口座の金が資金洗浄に使われていないか確認するため紙幣番号を調べる必要がある」などと言われた。その後LINE（ライン）へ誘導され、指示されるまま暗号資産（