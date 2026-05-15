4月から自転車の信号無視や一時不停止、運転中の“ながらスマホ”などの交通違反に「青切符（交通反則通告制度）」が導入され、1カ月がたちました。以前は自転車の違反者にも「赤切符」が発行されていました。ですが、赤切符は刑事手続きを経て、有罪になれば罰金や拘禁刑が科せられ前科が付くもの。軽微な危険運転までは対応できませんでした。そこで4月以降は、酒酔い運転など特に悪質で危険な違反は赤切符、それ以外は青切符と