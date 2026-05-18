近年はＳＮＳで離合集散する「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」が関与する「闇バイト強盗」などが各地で相次ぎ、警察は匿流の中核的な人物の摘発に全力を挙げている。匿流は「ホワイト案件」「高額報酬」などとうたってメンバーを募集。「実行役」「資金管理役」「リクルーター」など分業制を敷き、指示役は秘匿性の高い通信アプリなどで身元を隠しているのが特徴だ。警察庁によると、昨年、詐欺や窃盗、強