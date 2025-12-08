¡Ú¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Û¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡¡16Ï¢¾¡¡õÅö¥ì¡¼¥¹Ï¢ÇÆ¤Ø
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÍº¥«¡¼¥¤¥ó¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤¬¥É¥ó¤È¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë±óÀ¬¤·¡¢¹â³Û·èÀï¥¸¡¦¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤Ç³¤³°½é¾¡Íø¡£´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â°ìÀÚ¡¢Æ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¢¹ñ½éÀï¤ÎÁ°Áö¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¥¯¥é¥Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ï´í¤Ê¤²¤Î¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤Ç2ÇÏ¿È3/4º¹V¡£16Ï¢¾¡¡õÅö¥ì¡¼¥¹Ï¢ÇÆ¤Ø¡¢ÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¡¡¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¤ÏÁ°Áö¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¤¬Á°¤òÂª¤¨ÀÚ¤ì¤º4Ãå¡£¹á¹Á¡õ±Ñ±óÀ¬¸å¤ÎµÙ¤ßÌÀ¤±¡¢Å¸³«¤âÉÔ¸þ¤¤ÇÈá´Ñ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤·¡£ºòÇ¯¤³¤Î¥ì¡¼¥¹3Ãå¡¢º£½Õ¤Î¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¥º¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥×¥é¥¤¥º2Ãå¤ËÂ³¤¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¤Ç´·¤ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡£8ºÐÇÏ¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¥Í¥ê¥¢¥ó¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥ºS¤Ç11ÈÖ¿Íµ¤V¡£»ý¤ÁÌ£¤Î¤·¤Ö¤È¤µ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¹ñ¤Î¥«¡¼¥Ç¥à¤Ï¤½¤Î¾å¤ò¤¤¤¯9ºÐÇÏ¡£¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÌ£¤¬¤¢¤ë¡£