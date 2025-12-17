阪神ドラフト１位・立石正広インタビュー（後編）今秋のドラフトの目玉だった立石正広（創価大→阪神１位）。プロ野球選手として戦う決意を聞くため、立石を取材し続けたライターが本人を直撃した。全３回のインタビュー後編（最終回）では、その穏やかな性格や阪神でのポジション争いについて切り込んだ。入団発表が行なわれ、背番号９に決まった立石正広photo by Sankei Visual【穏やかだけど負けず嫌い】──ドラフト会議