阪神大賞典のレース直後のヒーローインタビューを見た人から、「わざとトボけたんですか」と聞かれましたが、決してそうではありません。ボク自身の40年連続重賞勝利の記録は長い1年の間にいつかはつながるものだろうと気楽に構えていましたし、阪神大賞典9勝目という記録についても、京都大賞典の9勝に並んだものですからね。いつもネタに使わせてもらっている伊丹Ｓ(以前は伊丹特別)の10勝には届いていませんし、天皇賞だって