4月26日、香港・シャティン競馬場で行われた、香港チャンピオンズデー5R・チェアマンズスプリントプライズ（G1・3歳上・芝1200m・8頭立て・1着賞金1344万香港ドル＝約2億7000万円）で、Z.パートン騎乗、カーインライジング（せん5・D.ヘイズ）が快勝した。2着に日本馬のサトノレーヴ（牡7・美浦・堀宣行）、3着にレイジングブリザード（せん6・J.サイズ）が入った。【レース動画】カーインライジングが20連勝…チェアマンススプ