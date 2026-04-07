香港の最強スプリンター、カーインライジングが4月6日、シャティン競馬場で行われたG2・スプリントカップ（芝1200m）を圧勝。1分07秒12のトラックレコードを更新し、前人未到の19連勝を達成した。強い向かい風の中で先行しながらも、直線では圧巻の加速。残り300mで一気に突き抜けると、最後は余力を残して4馬身1/4差の完勝を飾った。これで同馬は22戦20勝とし、シャティン1200mでは3度目のレコード更新となった。【レース動画