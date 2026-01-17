86×ハチロクの掛け合わせで誕生した「現代流のスプリンタートレノ」トヨタ「GR86」／スバル「BRZ」、ホンダ「S660」、スズキ「スイフトスポーツ」をメインとしたエアロパーツ専門店の「リザルトジャパン」は、2026年1月9日から11日まで開催された「東京オートサロン2026」に、アッと驚くカスタムカーを持ち込んで注目を集めました。それが、先代トヨタ「86」（ZN6型）をベースに、「頭文字D」などで一躍有名になった往年の