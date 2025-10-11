ニューストップ > 車ニュース > 「ハチロク」のエンジン用パーツ2点の復刻が決定 環境に配慮して現代… SU インタビュー イベント モデル ハチロク 頭文字D カローラ スプリンター スポーツカー AUTOCAR JAPAN 「ハチロク」のエンジン用パーツ2点の復刻が決定 環境に配慮して現代化 2025年10月11日 12時45分 リンクをコピーする 4A-GEエンジン用パーツ2点の復刻を決定AE86という車両型式から『ハチロク』の名で広く知られているトヨタ・カローラレビンおよびスプリンタートレノは、1983〜1987年まで生産されていた。【画像】これからも『ハチロク』に乗り続けてほしい！4A-GE用部品を復刻全36枚40年前にデリバリーされ、軽量かつシンプル装備の後輪駆動スポーツカーだが、しげの秀一氏による大ヒット漫画『頭文字D』の影響やチューニングしやすいという素性 記事を読む おすすめ記事 住宅街を走り回る小型トラックにとってEVはいいけど高いからなぁ……だったら中古トラックをEV化で解決！ いま「JEMY」が注目必至!! 2025年10月6日 20時0分 トヨタの「“2人乗り”スポーツカー」が話題に！ まさかの「MTのようなAT」＆「タテ目」採用の「斬新モデル」に熱望の声も！ オープントップも採用の「GR HV スポーツ」どんなクルマ？ 2025年10月5日 17時10分 99万円から！ トヨタ最新「ちいさな“4人乗り”モデル」がスゴイ！ 軽ボディに“レトロ仕様”な「豪華内装」！ 昭和感サイコーな高級感＆渋さアップの「ピクシスエポック」コーディネートって？ 2025年10月6日 6時10分 ダイハツの「“ちょっと立ち乗り”軽トラ」が斬新だった！ ミニマムなキャビンに“最大限の荷室”を搭載！ カクカクボディで機能美を追求した働くクルマ「ユニフォームトラック」とは！ 2025年10月11日 7時30分 【これ1台でドライブ環境が向上】パイオニアのディスプレイオーディオDMH-SF600 2025年10月9日 6時25分