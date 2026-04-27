トヨタが次の100年を念頭に起こした町トヨタ自動車（以下、トヨタ）が進める次世代都市『ウーブンシティ』で新たな動きがあった。【画像】トヨタが進める次世代都市『ウーブンシティ』にモビリティ開発拠点『インベンターガレージ』誕生全14枚4月22日、トヨタとウーブン・バイ・トヨタはモビリティ開発拠点『ウーブンシティ・インベンターガレージ』を初公開。『ウーブンシティAIビジョンエンジン』などによって異業種連携をしな