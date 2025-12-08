¡Ö¤Ê¤¼³°¤¹¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×Á°Àá¤Ë¾×·âÃÆ¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¤¬ÀèÈ¯Íî¤Á¤Ç¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥óÊ°³´¢ªÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç²¦¼Ô¤«¤é·àÅª¤Ê£²ÀïÏ¢È¯¡ª¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ¯¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤ó¤À¡©¡×
¡¡ÅÄÃæÊË¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¡¼¥º¤Ï¸½ÃÏ12·î£¶Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂè15Àá¤Ç¡¢±óÆ£¹Ò¤¬¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²¦¼Ô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Î°ì·â¤Ç£³¡Ý£³¤Î¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à£¶Ê¬¤Ë·àÅª¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢65Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿ÅÄÃæ¤À¤Ã¤¿¡£CK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢¾×·âÅª¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿Á°Àá¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ£²»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤Þ¤¿¥Ó¥Ã¥°£¶Áê¼ê¤Ë¡¢¤À¡£
¡¡Á°Àá¤Ë¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ãæ£²Æü¤Ç¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤âÁ°Æü²ñ¸«¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·üÇ°¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¾õÂÖ¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥º¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLEEDS UNITED NEWS¡Ù ¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤ÇÅÄÃæÊË¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë»Ä¤¹¤È¤¤¤¦·èÄê¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢X¾å¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¡¼¥º¤ÏÅÄÃæ¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿»þ¤ÎÊý¤¬¡¢¾¡Î¨¤¬¹â¤¤¡×
¡ÖÁ°Àá¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¹¶·âÅªMF¤ò¤Ê¤¼³°¤¹¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖÃæÈ×£³¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Á°Àþ£²¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÃ¯¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤ó¤À¡© Åú¤¨¤ÏÅÄÃæ¤À¡×
¡Ö¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¡£ÅÄÃæ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥°¥ë¥¨¥Õ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¤½¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÅÄÃæÊË¤¬²¦¼Ô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬·è¤á¤¿·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ
¡¡¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à£¶Ê¬¤Ë·àÅª¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢65Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿ÅÄÃæ¤À¤Ã¤¿¡£CK¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢¾×·âÅª¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°½éÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿Á°Àá¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ£²»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¤Þ¤¿¥Ó¥Ã¥°£¶Áê¼ê¤Ë¡¢¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥º¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLEEDS UNITED NEWS¡Ù ¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ë¥±´ÆÆÄ¤¬¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤ÇÅÄÃæÊË¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë»Ä¤¹¤È¤¤¤¦·èÄê¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢X¾å¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ê¡¼¥º¤ÏÅÄÃæ¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿»þ¤ÎÊý¤¬¡¢¾¡Î¨¤¬¹â¤¤¡×
¡ÖÁ°Àá¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¹¶·âÅªMF¤ò¤Ê¤¼³°¤¹¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖÃæÈ×£³¿Í¤ÎÁÏÂ¤À¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Á°Àþ£²¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÃ¯¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤ó¤À¡© Åú¤¨¤ÏÅÄÃæ¤À¡×
¡Ö¼éÈ÷¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬°ìÈÖ¶¯¤¤¡£ÅÄÃæ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥°¥ë¥¨¥Õ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¤½¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÅÄÃæÊË¤¬²¦¼Ô¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬·è¤á¤¿·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ