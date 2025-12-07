将棋の第3回達人戦立川立飛杯・決勝が12月7日に行われ、森内俊之九段（55）が羽生善治九段（55）に勝利し、初優勝を飾った。

50代以上の現役棋士のみで争われるレジェンド棋戦、第3回達人戦は森内九段が制した。森内九段の棋戦優勝は、第64回NHK杯テレビ将棋トーナメント以来10年ぶり、通算14回目となる。

3回目の出場となった今期は、予選から出場。本戦では1回戦で行方尚史九段（51）、準決勝で郷田真隆九段（54）に勝利し決勝進出を決めていた。決勝戦では、16期のタイトル戦を争ってきた往年のライバル・羽生九段との対戦に。角換わりの出だしから、終盤戦では二転三転の大熱戦を繰り広げ、永世名人対決を制した。

念願の初優勝を飾った森内九段は、「こちらがどうやって手を作っていけるかという将棋だったが、難しかった。チャンスがあった場面もあったと思うが、最後は詰まされて負けかなと思っていたので、尽きがあった思う」とコメント。さらに、「羽生さんとは小学校の頃からずっと一緒に修行してきて、プロになってからも一番多く対戦している相手。多い時は毎月のようにタイトル戦で顔を合わせていた時期もあったが、最近対戦も減っていたので対局を楽しみにしていた。力を尽くして指せて熱戦になって良かったですし、結果も嬉しい」と喜びを語った。

一方、羽生九段は「ずっと難しいと思って指していた。終盤はチャンスもあったと思うが、読み切れなかった。2年ぶりに決勝に来て、良い将棋が指したいなと思っていた。熱戦にはなったが、いろいろミスがあったのかなと思う」と一局を総括。「公開で対局するというのはそんなに機会がないので得難いケースだった。また将棋の面白さを知ってもらえたら嬉しい」とファンに呼びかけていた。

