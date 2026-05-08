お笑いタレント・中山功太（45）が8日に公式X（旧ツイッター）を更新。約10年間にわたり、自身をいじめてきた先輩芸人について言及したことが、物議を醸している件について言及した。中山は5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」に出演した際に「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告発。不意に実名を告白する一幕もあったが、特殊音が流れてわからない形となっていた。スタジオで「マジ!?」とざわつ