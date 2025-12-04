¡Ö¼ó¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆ¨Áö¡×¡ÖÂç³ØÀ¸¤òÊÝÂ¸¿©¤Ë¡×¿Í´Ö¤ÎÌ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ØËÌ³¤Æ»¤Î¥Ò¥°¥Þ¡Ù¤Î¾×·â(ÎáÏÂ5Ç¯¤Î»ö·ï)
¡¡2023Ç¯10·î¡¢ËÌ³¤Æ»¾¾Á°·´Ê¡ÅçÄ®¤Çµ¯¤¤¿¥Ò¥°¥Þ¤Ë¤è¤ëÄË¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤Ê¤¼·§¤Ï¿Í´Ö¤ò½±¤¦¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¿Í´Ö¤ÎÌ£¤ò³Ð¤¨¤¿·§¡×¤Î´í¸±À¤È¤Ï--¡£ÊõÅç¼Ò¤Î¿·´©¡Ø¥¢¡¼¥Ð¥ó·§¤Î¶¼°Ò¡Ù¤«¤é¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ú⋯±ÜÍ÷Ãí°Õ⋯¡Û¡ÖÊ¢¤ä¤Ö¤é¤ó¤Ç¡ª¡ª¡×Ç¥ÉØ¤ÎÊ¢¤«¤éÂÛ»ù¤ò°ú¤¤º¤ê¤À¤¹¡ØºÇ¶§¥°¥Þ¡Ù¡ÚÆù¤ÎÌ£¤ò³Ð¤¨¤¿¡Û
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸
¡ÖÊÝÂ¸¿©¡×¤È¤·¤Æ±£¤µ¤ì¤¿¼ã¼Ô¤Î°äÂÎ
¡¡2023Ç¯10·î31Æü¸áÁ°10»þÈ¾º¢¡¢ËÌ³¤Æ»¾¾Á°·´Ê¡ÅçÄ®¤ÎÂçÀé¸®³Ù¤òÅÐ»³Ãæ¤Î¾ÃËÉ»Î3¿Í¤¬¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±·â¤µ¤ì¤¿¡£ÅÐ»³Æ»¤ò°ìÎó¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿ºÝ¡¢ºÇ¸åÈø¤ÎÃËÀ¤¬½±¤ï¤ì¡¢ÀèÆ¬¤ÎÃËÀ¤¬¿ÏÅÏ¤ê5¥»¥ó¥Á¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤Ç·§¤ÎÌÜ¸µ¤È¹¢¸µ¤òÁÀ¤Ã¤Æ±þÀï¡£·§¤Ï¼ó¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿¡£2¿Í¤Î¾ÃËÉ»Î¤Ï·Ú½ý¤ÇºÑ¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÊÌ¤Îµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸å¤ËÈ½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡·Ù»¡¤ÎÁÜº÷¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÐ»³Æ»Æþ¸ý¤ËÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¼Ö¤Î»ý¤Á¼ç¤òÆÃÄê¤¹¤ë¤¿¤áÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤ä¤Ö¤ÎÃæ¤ÇÅÚ¤ä»Þ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤«¤é30¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¾ÃËÉ»Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò½±¤Ã¤¿·§¤Î»à³¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·§¤ÏÉé½ý¸å¤Ë¡ÖÊÝÂ¸¿©¡×¤È¤·¤Æ±£¤·¤Æ¤¤¤¿°äÂÎ¤Î¶á¤¯¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎÏ¿Ô¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°äÂÎ¤Ï·ã¤·¤¯Â»½ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢DNA´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢10·î29Æü¤«¤é¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤Î22ºÐ¤ÎÃË»Ò³ØÀ¸¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¥«¥Ì¡¼Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼«Á³¹¥¤¤Ê³ØÀ¸¤Ç¡¢Íâ½Õ¤Ë¤ÏÂç³Ø±¡¿Ê³Ø¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢»à°ø¤ÏÂ¿È¯Â»½ý¤Ë¤è¤ë½Ð·ìÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢·§¤Î°ß¤ÎÃæ¤«¤é¤â°äÂÎ¤Î°ìÉô¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¤â¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ò¥°¥Þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ö¿Í´Ö¤Ï¿©¤ÙÊª¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤À¡£¾ÃËÉ»Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï·§½ü¤±¤ÎÎë¤òÁõÈ÷¤·¡¢Å«¤ò¿á¤¡¢²ÐÌô¤Ç²»¤¬ÌÄ¤ë¥Ô¥¹¥È¥ë¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·§¤ÏÈà¤é¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¥Ô¥¹¥È¥ë¤òÈ¯Ë¤¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢·§¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶±¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿Í´Ö¤ÎÌ£¤ò³Ð¤¨¤¿¥¯¥Þ¤Ï⋯
¡¡ËÜÍè¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Ï²²ÉÂ¤ÇÍÑ¿´¿¼¤¤À¸¤Êª¤À¤¬¡¢¿©¤ÙÊª¤Ø¤Î¼¹Ãå¿´¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡£¿Í´Ö¤ò¡Ö³ÍÊª¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¤é¾ÃËÉ»Î¤¿¤Á¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉÔµ¤Ì£¤Ê¤Î¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ËÊ¡ÅçÄ®¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¾¾Á°Ä®¤Ç¹âÎðÉ×ÉØ¤¬¥Ò¥°¥Þ¤ËÆ¬Éô¤äÏÓ¤ò¤«¤¸¤é¤ì¤Æ½Å½ý¤òÉé¤¦»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¸ÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÄË¤Þ¤·¤¤»ö·ï¤Ï¡¢¡Ö·§¤Ï¿Í´Ö¤òÊá¿©¤¹¤ë¡×¡Ö¿Í´Ö¤ÎÌ£¤ò°ìÅÙ³Ð¤¨¤ë¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Í¤ò½±¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¾×·âÅª¤Ê½Ã³²»ö·ï¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
