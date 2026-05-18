５月１７日、北海道士別市で山菜採りをしていた男性がクマに襲われました。男性はクマの鼻先を拳で殴り“撃退”。危機一髪の恐怖を男性が語りました。（クマに襲われた鹿又保夫さん）「わーっと大きな声を出した。クマが向かってきたんですね。本当に至近距離ですよ」１７日、クマに襲われた士別市に住む鹿又さんです。（クマに襲われた鹿又保夫さん）「もうここで死ぬんかなと思いましたね」 警察によりますと、鹿又さ