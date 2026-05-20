クマに襲われた経験を生かして開発された「撃退用ポール（棒）」が注目を集めている。距離を保ち身の安全を確保できるとして、岩手県岩泉町の佐藤誠志さん（５９）が昨春に販売を開始して以降、県内外で８００本以上売れ、クマ出没が相次ぐ青森県警も導入。佐藤さんは「クマと会ってしまった時に致命傷を防ぐことができれば」と話す。（山岸憲伸）「棒がなければ顔を攻撃されていた」佐藤さんは２０２３年９月、同町の早坂高原