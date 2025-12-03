「まだ朝7時に通勤してるんですか？」とXに持論を投稿し、波紋を広げていた「にじさんじ」所属のVTuber「でびでび・でびる」さんが12月2日夜、改めて謝罪投稿を行った。

「ガチなのか放送のネタなのか知らんけど普通によくないよこれ」

でびるさんは、「おそろしい あくま」として活動する小動物のような姿のVTuberだ。公式サイトのプロフィール欄によると、「異世界の悪魔。この世界の人間たちに存在を知ってもらい、力を強くするために活動を始めた」とされ、ゲーム配信や「歌ってみた」動画を公開。12月2日時点でのチャンネル登録者数は63.2万人超だ。

波紋を広げたのは、でびるさんが11月27日に公開した「まだ朝7時に通勤してるんですか？ それって『何より大事なもの』を失っていますよ」などとするX投稿だった。

「7時〜8時に通勤電車に乗るのって、めちゃくちゃ『勿体ない』んです。今は朝10時が常識なんです」などと複数投稿にわたって持論を展開し、「朝を7時と思っている間は見えなくなっていたものが、あなたにも。朝7時→朝10時にするだけで、こんなにも人生が変わる」などと訴えていた。

こうした投稿には、「悪魔のささやきってやつか」などと面白がる声も寄せられた一方で、「常識か何か知らんがその時間帯から働いてる人がいるから空いてる店があることを忘れてない？」「ガチなのか放送のネタなのか知らんけど普通によくないよこれ みんな色んな理由があって決まった時間に起きて決まった時間に出勤して決まった時間に電車乗ってるんだよ」などとあきれる声も相次いだ。

「大変なことになったから、朝は7時と認めます」

批判の声を受け、29日には「なんでこのポストしたかの説明配信」として、約1時間にわたる釈明配信を行った。

でびるさんは配信冒頭、「しゃぶい（寒い）。 めちゃくちゃ寒い」とぼやきつつ、「朝は10時っていうね、（投稿を）したらね、大変なことになったから、朝は7時と認めます」と発言。

早朝に起きることを推奨する投稿を見て、「僕は朝がもう、めちゃくちゃ朝が苦手だから......朝5時に起きてそんなんすんの嫌すぎるだろうと思い。朝は10時、ってした方がいいって思って、書いたんだよね」とした。

「書き方、伝え方は悪かったなって思うし、それで例えば『傷つきました』とか『嫌な思いになりました』って言ってるやつがいたら、それはすまんと思ってる」とした一方で、「『朝7時、朝8時に起きて働いてる人を馬鹿にしてるんですか』とか、『朝7時、8時に起きてることが無意味ってことですよね』とか。僕は、そういう意図は持ってなかったね」と釈明した。

X投稿の釈明を生配信で行ったことや、配信での振る舞いについて、SNSでは「XでポストしたのだからXで謝罪と説明をするのが筋だと思うのですがわざわざYouTubeに誘導するのは閲覧数稼ぎの炎上商法だと思われても仕方ないのでは」「ちょろっと動画見たら気の抜けたBGMとだらだら喋ってどこが謝罪部分かもわからんって逆に煽ってるだろ笑」など、批判が続いた。

でびるさんは12月2日、Xで「先日の投稿で傷つけるような書き方や表現をして、傷つけてしまった。謝罪したい。申し訳ございませんでした」と改めて謝罪を行った。

ファンからは、「でび様大好きだから無理しないでちょっとゆっくり休んでもいい、元気なでび様を見れるの待ってる」など、応援の声も上がった。

一方で、「不特定多数に対する謝罪でタメ口なの初めて見て横転」「正式に謝罪することよりもロールプレイの方が上位概念にあると思ってるのほんとにすごいと思うわ」など、なおも厳しい反応も続いている。