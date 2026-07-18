話題のツイート
『話題のツイート』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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佐藤二朗、約3週間ぶりにX投稿「君と生きてきて、本当に良かったです」
妻が33年間で初めて自らハグを求めてきたという愛妻エピソードを明かした
日刊スポーツ
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西川貴教、Mステでの「HOT LIMIT」披露を告知「恐らくアレも着ます！」
T.M.Revolution代表曲「HOT LIMIT」披露と「アレも着る」と宣言し大反響
スポニチアネックス
2026年8月5日
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三山凌輝がX更新、謝罪の言葉なし「素敵な物語を不倫で台無し」の声
4日に出演舞台の完走を報告するも、騒動については一言も触れなかったという
週刊女性PRIME
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長州力「手術をすることに」決断
TBS NEWS DIG
2026年8月3日
2026年8月2日
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北川景子の右胸にカブトムシがしがみつく「そこ代われ〜」嫉妬の声
白Tシャツの右胸にカブトムシがしがみつく姿がよろず〜ニュースで話題に
よろず~ニュース
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父親が亡くなって1年「きょうは仏間にずっといる」愛猫の姿に反響
四十九日・百箇日の節目ごとに居場所が変わる不思議な行動が続いたという
まいどなニュース
2026年8月1日
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フィギュアの撮影中「不審に見えたので…」まさかの職質沙汰に
地面に横たわる不審な動きが警察官の目に留まり声をかけられたとのこと
おたくま経済新聞
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ダレノガレ明美、熊本の被災地現地支援を検討「指摘」受け回答
炊き出しや菓子・スイカ配布を検討中で、冷蔵トラックの手配も進めているという
日刊スポーツ
2026年7月27日
2026年7月25日
2026年7月23日
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「無敵の人になっちゃダメだろ」有吉弘行が21日に続き意味深投稿
スポニチアネックス
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有吉弘行、良ちゃんと渡部の騒動に言及か「吉本に対する反感が強い」見方も
鬼越トマホーク・良ちゃんと渡部建の騒動を念頭に置いた投稿とみられている
日刊ゲンダイDIGITAL