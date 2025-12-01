人気漫画「ピエロマン」「テッペン〜那須川天心物語〜」などを手がけた漫画家の高橋伸輔氏が、心肺停止状態で救急搬送され、現在は植物状態となっていることが１日、分かった。高橋氏の公式Ｘで家族が報告した。

高橋氏のＸでは「いつも伸輔を思ってくださっている皆様へ」と題した文書を掲載。「伸輔が９／７に倒れてから今までについて報告します」とし、２０２５年９月７日午後、不整脈が起こり心肺が停止しました。救急搬送され、その間もＡＥＤで蘇生処置が行われましたが、正常な心臓のリズムが中々戻らず、脳に酸素が送られない時間が続いてしまいました。ＩＣＵに入り、３日間たくさんの機械を使って蘇生しましたが、脳に酸素が送られない時間が長かった為、低酸素性脳症となり、大脳の大部分が損傷し脳幹は生きている状態、植物状態と診断されました」と明かした。

さらに「９月中頃に気管切開術を受け、１０月の頭にＩＣＵを卒業し、同病院の一般病棟に移ったあとも、血圧が低下したり、不整脈が起きたり、排泄がうまくいかなかったり、いつどうなるかわからない状況が続きました」と説明。「それでも伸輔はその都度、治療と、皆様の応援の力と自分の力で乗り越えて、今は自分の心臓と肺で呼吸し、意識は無いものの懸命に生きています」と現況を伝え、応援の声に感謝を述べた。

高橋氏は「空手小公子 小日向海流」などで知られる漫画家・馬場康誌のアシスタントを務め、２００４年に「ｆａｔｅ」で第５１回ちばてつや賞ヤング部門佳作を受賞。０５年には「エンジェルデビル」で同賞優秀新人賞を受賞した。同年１２月、講談社のＷｅｂコミック「ＭｉＣｈａｏ！」で「アルティメットガチンコ 異種格闘技王伝説」の連載を開始し漫画家デビューを果たしていた。