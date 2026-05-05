女優の堀田真由が、5月4日に自身のInstagramに投稿し、これまでの“清楚系女優”のイメージをくつがえす変化を見せた最新ショットが大きな話題を呼んでいる。「堀田さんは『岸辺露伴は動かない』シリーズの最新作となる『泉京香は黙らない』（NHK）で新人漫画家・西恩ミカを演じるため、大胆なビジュアルチェンジに挑戦しました。公開された写真で堀田さんは、あざやかな金髪のボブヘアに加え、鼻ピアスというかなり攻めたスタイ